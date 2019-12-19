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الدولار يتراجع بعد التصويت على تحقيقات عزل الرئيس "ترامب"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
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هبطت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية بعد تصويت مجلس النواب بأغلبية أمس لصالح تحقيقات المساءلة وعزل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة من منصبه، والقرارمعلق على تصويت مجلس الشيوخ.

وتراجع سعر الدولار مقابل عملة الاتحاد الأوربي اليورو بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 1.1132 دولار.

واستقرت أسعار الدولار مقابل العملة اليابانية الين لتسجل 109.57 ين، كما استقر أمام الفرنك السويسري ليسجل0.9806 فرنك.


وهبط سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة أمام العملة البريطانية ليسجل 1.3098 دولار.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوي 97.299.
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