كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر يلا شوت حصري KORA LIVE رابط شغال الاتحاد ONLINE

يستقبل ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيحاء وضيفه اتحاد جدة في تمام الساعة الثانية والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين".





وبدأت المسابقة السعودية في الانتظام بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين بسبب خوض الأخضر السعودي لبطولة كأس الخليج في النسخة الرابعة والعشرين والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة ، وانتهت بتتويج البحرين باللقب الأول له في تاريخها.





موعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم في الدوري السعودي:





صدام قوي يجمع الفيحاء بنظيره الاتحاد مع حلول الساعة 2:15 مساء اليوم بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ، الساعة 4:15 مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة 14:15 مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة 15:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثانية والربع مساء بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس ، الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت الكويت ، الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت مسقط، الساعة الواحدة والربع ظهرا بتوقيت تونس ، الثانية عشر والربع ظهرا بتوقيت المغرب، ويمكنكم متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة KSA Sport HD.





هي مباراة من أجل الاستفاقة للفريقين بعد أن تعرض الاتحاد لهزيمة جديدة في بطولة الدوري السعودي أمام الفيصلي بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الفيحاء أمام الوافد الجديد لبطولة الدوري المحلي للمحترفين نادي ضمك.





تشكيلة الفيحاء المتوقعة أمام اتحاد جدة:





في حراسة المرمى: مسلم آل فريج





في خط الدفاع : بندر المطيري - سامي الخيبري - جيجي - مخير الرشيدي





في خط الوسط: نيتو - عبد الرحمن البركة - رفائيل أسيس





في خط الهجوم: أرسينيو - سامويل أووسو - روني فرنانديز.





ورغم امتلاك الاتحاد لعديد الأسماء القوية والمميزة إلا أنه لا يقدم المستوى المنتظر منه في الموسم الثاني على التوالي، وهو يعاني بشكل كبير بسبب التخبط الإداري والفني بتغيير العديد من المدربين في فترات متقاربة.





التشكيلة المتوقعة لاتحاد جدة أمام الفيحاء:





حراسة المرمي: فواز القرني.





خط الدفاع: منصور الحربي – عبد المحسن فلاته – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد.





خط الوسط: كارلوس فيلانويفا – كريم الأحمدي.





خط الهجوم: إيمليانو فيشيو – كارلوس فيلانويفا - عبدالعزيز البيشي – رومارينيو.