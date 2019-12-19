Advertisements
Advertisements
Advertisements

بقيمة 100 ألف دولار.. "القاهرة السينمائي" يتعاون مع منصة Viu في إطلاق برنامج دعم إنتاج الأفلام القصيرة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:10 م
Advertisements
القاهرة السينمائي
القاهرة السينمائي
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، عن بدء التعاون والشراكة مع منصة Viu للبث الترفيهي، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم المواهب المصرية الواعدة في صناع الأفلام القصيرة، عبر "برنامج  Viu لدعم إنتاج الأفلام القصيرة"، وبموجب هذه الشراكة يتم تقديم دعم مادي تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، إلى ثلاثة مشاريع على الأقل.

 

وبهذه المناسبة يعلن "القاهرة السينمائي"، عن فتح الباب للمشاركة في البرنامج، أمام كافة صناع الأفلام المصريين، أو ذوي الأصول المصرية، الذين يملكون سجلاً إبداعياً متفرداً من الأعمال الفنية غير الاحترافية، ويتعين على المشاركين تقديم نصوص أصلية في مراحل تطويرها الأخيرة،  فضلاً عن التعاقد مع شركة إنتاج لإطلاق العمل، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشروعات 20 يناير المقبل.

 

وفقا للمبادرة المشتركة التي تجمع بين Viu ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يتم تقييم الأعمال المتقدمة واختيار أسماء الفائزين في المسابقة خلال الربع الأول من 2020، عبر لجنة تضم عدداً من الشخصيات البارزة وخبراء القطاع السينمائي، وذلك بناءً على مجموعة محددة من المعايير والشروط.

 

جدير بالذكر أن الأفلام المختارة ستحمل علامة "إنتاجات Viu الأصلية"، وسوف تحظى بفرصة المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، قبل طرحها بشكل حصري على منصة Viu.

 

المنتج والمؤلف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعرب عن سعادته بالتعاون مع منصة Viu، الذي تمنح بموجبه فرص تمويل جيدة للمواهب الجديدة في صناعة السينما المصرية، وتقديم إنتاج متميز من الأفلام القصيرة تحت إشراف المتخصصين في القطاع السينمائي، مضيفاً "هذا جزء من مسؤولية المهرجان تجاه صناعة السينما المصرية والعربية، لتعود إلى عصرها الذهبي، عبر توفير المزيد من الدعم، الذي يساعد في تنفيذ مشاريع الأفلام".

 

وقال وسام قطان، نائب رئيس منصة Viu لمنطقة الشرق الأوسط: "نهدف من خلال تعاوننا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى تزويد صناع الأفلام الصاعدين بالبنية التحتية اللازمة عبر إطلاق هذه المسابقة المميزة، التي تسهم في ترسيخ دور VIU الرائد في تحفيز قطاع إنشاء المحتوى الإقليمي، من خلال إيصال صوت المبدعين الصاعدين ومنحهم الفرصة لاستعراض أفلامهم أمام خبراء القطاع، فضلاً عن عرضها حصرياً عبر منصتنا".

 

وتجدر الإشارة إلى أن Viu نجحت بتوسيع انتشارها مع إطلاق خدمة البث الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر مطلع عام 2017. ومنذ ذلك الحين، أطلقت المنصة مجموعة واسعة من الإنتاجات العربية الأصلية، ومع البث الحالي للكثير من الإنتاجات المحلية، إلى جانب العديد من الأعمال قيد الإنجاز، سجلت المنطقة تقدماً ملحوظاً بهذا الإطار، مع تزايد مستوى تمثيل المواهب المحلية والإقليمية ضمن قطاع صناعة الأفلام.

 

عن منصة Viu

 

تعد Viu منصة بث ترفيهي رائدة في المنطقة تتولى إدارتها مجموعة ’بي سي سي دبليو‘ العالمية، التي تقدم خدماتها ضمن 17 سوقاً وقطاعاً إعلامياً بما في ذلك هونج كونج وسنغافورة وماليزيا والهند وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وميانمار إلى جانب دول جنوب إفريقيا والشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر. يساهم المحتوى المرئي المميز الذي تقدمه المنصة بدءً من البرامج التلفزيونية والأفلام الأصلية والإنتاجات المحلية المميزة بإمتاع الملايين من المشاهدين والمشتركين بالمنصة يومياً. تفخر منصة Viu بتقديمها إنتاجات قصصية وأعمال ذات جودة إنتاج عالمية رائدة، كما توفر الفرص للمواهب المحلية وتفتح أمامهم المجال لعرض مهاراتهم وإمكانياتهم على الصعيد العالمي. بالإمكان متابعة محتوى المنصة عبر تطبيق  Viuالمتاح مجاناً عبر App Store وGoogle Play عبر الأجهزة المتصلة مع شبكة الإنترنت مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى موقع المنصة على شبكة الإنترنت. 

 

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

 

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة انطلقت فعالياتها للمرة الأولى  ضمن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية من خلال ملتقي القاهرة السينمائي،  وذالك بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.

بقيمة 100 ألف دولار.. "القاهرة السينمائي" يتعاون مع منصة Viu في إطلاق برنامج دعم إنتاج الأفلام القصيرة
بقيمة 100 ألف دولار.. "القاهرة السينمائي" يتعاون مع منصة Viu في إطلاق برنامج دعم إنتاج الأفلام القصيرة
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 21 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمباراة سموحة

منذ 38 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

12:43 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status