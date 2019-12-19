بقيمة 100 ألف دولار.. "القاهرة السينمائي" يتعاون مع منصة Viu في إطلاق برنامج دعم إنتاج الأفلام القصيرة

يكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، عن بدء التعاون والشراكة مع منصة Viu للبث الترفيهي، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم المواهب المصرية الواعدة في صناع الأفلام القصيرة، عبر "برنامج Viu لدعم إنتاج الأفلام القصيرة"، وبموجب هذه الشراكة يتم تقديم دعم مادي تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، إلى ثلاثة مشاريع على الأقل.

وبهذه المناسبة يعلن "القاهرة السينمائي"، عن فتح الباب للمشاركة في البرنامج، أمام كافة صناع الأفلام المصريين، أو ذوي الأصول المصرية، الذين يملكون سجلاً إبداعياً متفرداً من الأعمال الفنية غير الاحترافية، ويتعين على المشاركين تقديم نصوص أصلية في مراحل تطويرها الأخيرة، فضلاً عن التعاقد مع شركة إنتاج لإطلاق العمل، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشروعات 20 يناير المقبل.

وفقا للمبادرة المشتركة التي تجمع بين Viu ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يتم تقييم الأعمال المتقدمة واختيار أسماء الفائزين في المسابقة خلال الربع الأول من 2020، عبر لجنة تضم عدداً من الشخصيات البارزة وخبراء القطاع السينمائي، وذلك بناءً على مجموعة محددة من المعايير والشروط.

جدير بالذكر أن الأفلام المختارة ستحمل علامة "إنتاجات Viu الأصلية"، وسوف تحظى بفرصة المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، قبل طرحها بشكل حصري على منصة Viu.

المنتج والمؤلف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعرب عن سعادته بالتعاون مع منصة Viu، الذي تمنح بموجبه فرص تمويل جيدة للمواهب الجديدة في صناعة السينما المصرية، وتقديم إنتاج متميز من الأفلام القصيرة تحت إشراف المتخصصين في القطاع السينمائي، مضيفاً "هذا جزء من مسؤولية المهرجان تجاه صناعة السينما المصرية والعربية، لتعود إلى عصرها الذهبي، عبر توفير المزيد من الدعم، الذي يساعد في تنفيذ مشاريع الأفلام".

وقال وسام قطان، نائب رئيس منصة Viu لمنطقة الشرق الأوسط: "نهدف من خلال تعاوننا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى تزويد صناع الأفلام الصاعدين بالبنية التحتية اللازمة عبر إطلاق هذه المسابقة المميزة، التي تسهم في ترسيخ دور VIU الرائد في تحفيز قطاع إنشاء المحتوى الإقليمي، من خلال إيصال صوت المبدعين الصاعدين ومنحهم الفرصة لاستعراض أفلامهم أمام خبراء القطاع، فضلاً عن عرضها حصرياً عبر منصتنا".

وتجدر الإشارة إلى أن Viu نجحت بتوسيع انتشارها مع إطلاق خدمة البث الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر مطلع عام 2017. ومنذ ذلك الحين، أطلقت المنصة مجموعة واسعة من الإنتاجات العربية الأصلية، ومع البث الحالي للكثير من الإنتاجات المحلية، إلى جانب العديد من الأعمال قيد الإنجاز، سجلت المنطقة تقدماً ملحوظاً بهذا الإطار، مع تزايد مستوى تمثيل المواهب المحلية والإقليمية ضمن قطاع صناعة الأفلام.

عن منصة Viu

تعد Viu منصة بث ترفيهي رائدة في المنطقة تتولى إدارتها مجموعة ’بي سي سي دبليو‘ العالمية، التي تقدم خدماتها ضمن 17 سوقاً وقطاعاً إعلامياً بما في ذلك هونج كونج وسنغافورة وماليزيا والهند وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وميانمار إلى جانب دول جنوب إفريقيا والشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر. يساهم المحتوى المرئي المميز الذي تقدمه المنصة بدءً من البرامج التلفزيونية والأفلام الأصلية والإنتاجات المحلية المميزة بإمتاع الملايين من المشاهدين والمشتركين بالمنصة يومياً. تفخر منصة Viu بتقديمها إنتاجات قصصية وأعمال ذات جودة إنتاج عالمية رائدة، كما توفر الفرص للمواهب المحلية وتفتح أمامهم المجال لعرض مهاراتهم وإمكانياتهم على الصعيد العالمي. بالإمكان متابعة محتوى المنصة عبر تطبيق Viuالمتاح مجاناً عبر App Store وGoogle Play عبر الأجهزة المتصلة مع شبكة الإنترنت مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى موقع المنصة على شبكة الإنترنت.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة انطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية من خلال ملتقي القاهرة السينمائي، وذالك بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.