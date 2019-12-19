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وزير القوى العاملة يزف بشرى لذوي الإعاقة ببني سويف

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهذه الفئة بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقال "سعفان": إن الدولة المصرية تضع على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم الاهتمام بهم فى شتى القطاعات والمجالات من خلال برامج تؤهلهم للتعايش والاندماج مع المجتمع، فضلا عن دمجهم فى سوق العمل إيمانا بالقدرات الخاصة، والطاقة الكامنة داخل هذه الفئة بالمجتمع.

وأعطى الوزير تعليماته ببدء مديرية القوى العاملة ببني سويف، واللجنة المشكلة من الوزارة، وبالاشتراك مع المحافظة، بإجراء المقابلات الشخصية لذوي القدرات الخاصة تمهيدا لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للتدريب من أجل التشغيل من خلال المبادرة.

وقامت اللجنة بإجراء مقابلات شخصية للراغبين في التدريب والعمل مع ممثلي الشركات لتوفير فرص العمل المناسبة لدرجة ونوع الإعاقة والمؤهلات الدراسي، وذلك بالتنسيق مع محمد طلعت وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بنى سويف، وسيد سعد مدير إدارة شئون ذوى الإعاقة بمكتب المحافظ.

وأشار الوزير إلى أنه تقدم 230 شابًا وفتاة من مختلف المؤهلات من ذوى الاحتياجات الخاصة "إعاقة حركية، وبصرية، وسمعية" لإجراء المقابلات الشخصية مع عدد من ممثلي الشركات مثل شركة توشيبا العربي، وسامسونج، والكابلات، وجلوريا، ومدرسة الدعوة الإسلامية، وجمعية رجال أعمال بنى سويف، وغيرها من الشركات التي أبدت تعاونها الكامل لتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل".

وقد وجه محافظ بني سويف الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة على حسن رعايته لهذه الفئة المستهدفة والأولى بالرعاية، وأثنى على مجهودات وعمل اللجنة المشكلة برئاسة الوزير والمنفذة لمبادرة "مصر بكم أجمل".

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة، إن اللجنة انتهت اليوم الخميس من عملها بعد إجراء المقابلات الشخصية، حيث تم ترشيح 103 شباب وفتيات لريادة الأعمال لرغبتهم في التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير 90 فرصة عمل بمختلف التخصصات.

وأوضحت أنه من بين هذه الفرص 38 فرصة عمل لأول مرة للصم والبكم للتعيين بشركة سامسونج، وسيتم تنظيم لهم دورة خاصة، حيث تعتبر مديرية بني سويف هي أول مديرية يخرج منها هذه الإعاقة للتدريب، وسوف يتم استكمال اجراءات التحاق المتدربين الباقون في نهاية الدورة بالعمل خلال الأيام المقبلة والحاقهم بسوق العمل، ومشاركتهم خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلي أنه سيتم عقد برنامجين متتالين خلال الفترة القادمة بمحافظة بنى سويف.

وزير القوى العاملة يزف بشرى لذوي الإعاقة ببني سويف
وزير القوى العاملة يزف بشرى لذوي الإعاقة ببني سويف
وزير القوى العاملة يزف بشرى لذوي الإعاقة ببني سويف
وزير القوى العاملة يزف بشرى لذوي الإعاقة ببني سويف
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