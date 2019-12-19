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شاهد.. هدية عمر كمال من الأمارات لـ شاكوش بعد نجاح "كعب الغزال وبنت الجيران"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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المطرب حسن شاكوش
المطرب حسن شاكوش
سعد نبيل
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حرص المطرب الشعبي عمر كمال، على تهنئة حسن شاكوش، بتصدر أعماله التي طرحها مؤخرًا تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في أقل من يومين.

 

حيث ظهر "شاكوش" بصحبة "كمال"، وهو يهديه "ipad"، قام بشرائه له من دولة الإمارات، كما أشار إلى أن هناك تعاون آخر خلال الفترة المقبلة انتهيا من تسجيله الأيام الماضية.

 

وكان عمر كمال وحسن شاكوش قدما "ديو" بعنوان "بنت الجيران"، وحصل على نسبة مشاهدة عالية، تخطت حاجو الـ4 مليون مشاهدة، فضلًا عن تصدره تريند الموقع، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو.

 

كما يعمل المطرب الشعبي حسن شاكوش، خلال الفترة الراهنة، على طرح مهرجانات شعبية من جديد من مع تيم "حمو بيكا"، بالإضافة الى تلحين معظم الأعمال المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.


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الكلمات المفتاحية

كعب الغزال عمر كمال شاكوش حمو بيكا بيكا بنت الجيران

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