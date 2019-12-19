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دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الاتحاد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي الإتحاد والفيحاء ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم لقاء قوي وهام خصوصا للفريق السعودي العميد والذي يأمل في رفع رصيده وحصد ثلاث نقاط جديدة لتحسين ترتيبه، يحتل نادى الأتحاد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ، حيث بدأ هذا الموسم في حالة متذبذبة وغير جيدة ، ويسعي اليوم في تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه ورفع رصيده إلي 15 نقطة ، بينما فريق الفيحاء يحتل المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ، ويسعي كلا من الفريقين اليوم في الفوز من أجل رفع رصيدهم وتحسين مركزهم بالدوري.

 

تنطلق المواجهة بين فريقي الإتحاد والفيحاء في تمام الساعة 15:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق المعلق سمير المعيرفي..

 

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء مباشر في لقاء اليوم الخميس 19 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الإتحاد والفيحاء مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر ، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

 

تشكيلة نادي الإتحاد السعودي في مواجهته ضد الفيحاء : هي كلا من : فواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع : مروان دا كوستا – زياد الصحفي – سعود عبد الحميد – حمدان الشهراني، وفي خط الوسط: خالد السمري – كريم الأحمدي – عبد الله المالكي، ويتواجد في خط الهجوم: رومارينهو – فيتشيو – بيجوفيتش.

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مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء

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