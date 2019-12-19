دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)

تستعد الفنانة دوللى شاهين، لإحياء حفلين غنائيين ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

وتحيى نجمة الغناء العربي السوبر ستار دوللى شاهين الفقرة الأساسية بالحفل ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الساعة الواحدة صباحا ويليها استعراض غنائى إضافة الى فقرة خاصة للراقصة شمس.

وتقدم دوللى خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن دوللى شاهين كانت قد تعاقدت مؤخرا على فيلم سينمائى جديد بعنوان عيد جواز يعيدها العمل الى جمهور السينما بعد فترة غياب، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.