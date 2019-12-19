Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:06 م
Advertisements
دوللي شاهين
دوللي شاهين
الفجر الفني
Advertisements

تستعد الفنانة دوللى شاهين، لإحياء حفلين غنائيين ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.  

 

وتحيى نجمة الغناء العربي السوبر ستار دوللى شاهين الفقرة الأساسية بالحفل ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الساعة الواحدة صباحا  ويليها استعراض غنائى إضافة الى فقرة خاصة للراقصة شمس.

 

وتقدم دوللى خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.  

 

يذكر أن  دوللى شاهين كانت قد تعاقدت مؤخرا على فيلم سينمائى جديد بعنوان عيد جواز يعيدها العمل الى جمهور السينما بعد فترة غياب، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)
دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)
دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)
دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)
دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)
دوللي شاهين تُحيي حفلين ليلة رأس السنة في الإسكندرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمباراة سموحة

منذ 37 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 19 ساعة

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

منذ أقل من ساعتين

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

12:43 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status