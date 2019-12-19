محافظ الجيزة يطلق اسم شهيد على مدرسة بالشيخ زايد

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إطلاق اسم الشهيد اللواء عصام عيسى أحمد الخولي، على مدرسة الحي الثالث الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد.



وقال المحافظ إنه يتم إطلاق أسماء الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه وجاء القرار بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة.



