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عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمباراة سموحة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة  المواجهة  مع فريق سموحة في الجولة التاسعة للدوري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة مساء غد الجمعة.

 

وضمت القائمة كل من:

 

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

 

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر  في خط الدفاع.

 

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط .

 

مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم.


ويغيب عن الزمالك في مباراة سموحة عدد من اللاعبين للإصابة في مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز زيزو.

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