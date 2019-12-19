النيابة توجه تهمتين إلى عصابة بالبساتين

قررت النيابة العامة حبس 3 مسجلين خطر بتهمة سرقة أحد الاشخاص بالإكراه داخل منزله فى منطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الاجرامى للمتهمين.





كما وجهت لها النيابة العامة عدة تهم وهى السرقة بالاكراه والتعدى بالضرب مما أدى الى اصابات وحيازة أسلحة بيضاء ونارية.





كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من حسام م، 34 سنة، يفيد بانه مصاب بكدمة بالوجه بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بحضور3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ مائة ألف جنيه والاستيلاء على مشغولات ذهبية عبارة عن 2 خاتم، 2 سلسلة، كوليه، أنسيال، سبيكة ذهبية خاصة بوالدته ولاذوا بالفرار ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من خالد م، 38 سنة، مسجل ومحمد م، 26 سنة، عاطل وأحمد م، 28 سنة، عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 2 فرد خرطوش عيار 12مم، طلقتان من ذات العيار " بحوزة المتهمان الأول والثاني، سلاح أبيض " مطواة "بحوزة المتهم الثالث.



