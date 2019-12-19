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أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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احتفال الرفاعية بمولد السلطان أبوالعلا
احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
الفجر الفني
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احتفل أبناء الطريقة الرفاعية، بمولد السلطان أبو العلا، بمسجده العامر بحي بولاق أبو العلا، تحت إشراف وحضور فضيلة الشيخ طارق يس الرفاعي، شيخ عموم السادة الرفاعية، وجمع غفير من أبناء الطريقة الرفاعية من مختلف محافظات مصر.

 

بدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء أمس، بتلاوة ماتيسر من آيات القرآن الكريم، أعقبها مجموعة من الأذكار والأوراد للطريقة الرفاعية، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية وتلاوة القرآن.

أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
أذكار وابتهالات دينية فى احتفال الرفاعية بمولد "السلطان أبوالعلا"
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