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المؤبد لمزارع قتل شخصا بعدة طلقات نارية بقنا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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محكمة
محكمة
بسام عبدالحميد
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حكمت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالسجن المؤبد لمزارع بتهمة قتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في قرية المحروسة، بقنا.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس عام 2017 عندما وجهت الأجهزة الأمنية بمركز قنا إلى كلًا من، محمود. م. د، ووليد. م. ي. ا، وشقيقه الطيب، تهمة قتل غريب محمد محمد أحمد بعدة طلقات نارية.

وأثبتت التحريات، أنه يوجد بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين خلافات على قطعة أرض، وقبل ارتكاب الواقعة بيوم ذهب المتهمين إلى المجنى عليه في مكان عمله في الورشة بقرية المحروسة وهددوه بالقتل إذا قرب ناحية قطعة الأرض، وثاني ذهب المجني عليه إلى أرض ثم إلى ورشته فقام المتهمين بالذهاب إليه وقتله بعدة أعيرة نارية.

وتم ضبط المتهمين ومن ثم محاكمة محمود.م.د، بالسجن المؤبد، تم إحالة القضية برقم 12470 لعام 2017 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 3835 لعام 2017 كلي قنا.
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