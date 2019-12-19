Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على صفقته الكبرى

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

فجر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن باريس سان جيرمان الفرنسي يزاحم برشلونة الإسباني على التوقيع مع نجولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي.


وكان الفريق الباريسي قد حاول ضم كانتي في صيف 2018 لكنه رفض، وقام بتجديد عقده مع البلوز.

وذكر الموقع الإيطالي، أن باريس لم يستسلم بشأن ضم كانتي، ويستعد المدير الرياضي للفريق، البرازيلي ليوناردو أرواجو، لتكثيف مساعيه نحوه في الفترة القادمة.

وتابع الموقع الإيطالي، أن باريس سان جيرمان سيكون بحاجة للتفوق على برشلونة في حالة أراد التعاقد مع كانتي، خاصة وأن الأخير يحظى باهتمام كبير أيضًا في كامب نو.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي الدولي مع البلوز في عام 2023.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمباراة سموحة

منذ 35 دقيقة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 17 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

12:43 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status