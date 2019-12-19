أستاذ أدب: مصر أكبر حصن للغة العربية





ونوه بأن ما أقامه الله في مصر لن يستطيع أحد أن يهدمه، فحينما أقيمت الاديان في مصر سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية لا تستطيع فكرة أو دولة من الدول أن تهدم ما أقيم، فمصر دائمًا تبني على أساس صحيح.



وأوضح "الحضري"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الكلمة في اللغة العربية ليست صوت منطوق وإنما هي فعل واقع، وهي ليست لغة للتواصل وإنما هي لغة للتمايز، ولو كانت لغة للتواصل شأنها شأن باقي اللغات، لأنزل الله القرآن الكريم بجميع اللغات، ولكن ان يختص اللغة العربية يدل على أنها لغة متميزة وراقية وعالية جدًا.



وتابع أستاذ النقد والأدب والثقافة الإسلامية، أن هناك كلمتان من كتاب الله قد تغنيان عن أكثر من 30 كلمة، مشددًا على أن اللغة العربية استطاعت في عصر المأمون تحمل جميع علوم اللاتين وترجم إليها جميع الكلمات الإغريقية والعلوم الفارسية والهندية، وهناك إناس وصلوا لمراتب عالية في الدولة وفي الجامعات المصرية ولا يزالوا يرددوا أن اللغة العربية ضعيفة ولا تحتمل المخترعات.



وشدد، على أن اللغة العربية تتطور في أوروبا أكثر من تطورها في بلاد العرب، مشيرًا إلى أن الاحتلال حينما جاء للدول العربية أخذ أكثر من 2.5 مليون مخطوطة عربية متواجدة في مكتبة باريس، ومكتبة لندن، ومكتبة برلين ومكتبة الكونجرس الأمريكي ومكتبة في مدريد كل واحدة منهما بها نحو نصف مليون مخطوطة عربية أخذت عنوة، والدول الأوروبية تدرس هذه المخطوطات وتخرج منها أفكار جديدة.



قال الدكتور رمضان الحضري، أستاذ النقد والأدب والثقافة الإسلامية، إن اللغة ليست ألفاظ وليست حروف تكتب وترسم وإنما هي شخصية الإنسان، مشددًا على أن مصر هي أكبر حصن للغة العربية.