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ضربة قوية لنجم برشلونة عقب مباراة "الكلاسيكو"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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برشلونة
برشلونة
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تلقى لاعب برشلونة سيميدو، ضربة قوية، بعد عودته إلى منزله، عقب لقاء "الكلاسيكو"، حيث اكتشف أن منزله تعرض للسرقة.

سرقة نجم برشلونة

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تعرض منزل نجم برشلونة، سيميدو لسرقة كبيرة، عندما خرج اللاعب، وترك منزله، حتى ينضم لمعسكر فريقه، استعداداً للكلاسيكو.

سميدو ذهب مع برشلونة وترك المنزل

وأضافت الصحيفة: "لا نعلم عما إذا تواجد أي فرد من لاعب برشلونة في المنزل في تلك اللحظة أم كان خاليا".

أول لاعب في برشلونة

وقالت "موندو ديبورتيفو: "سيميدو هو أول لاعب تتم سرقته من نادي برشلونة، خلال الأشهرة الأخيرة الماضية، وهناك العديد من لاعبي ريال مدريد تعرضت منازلهم للسطو، على غرار كاسيميرو، وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيزو، وزين الدين زيدان، المدرب الفرنسي للمرينغي".

لاعبون من خارج برشلونة

وشهدت الفترة الأخيرة، استهدافاً لمنازل نجوم الكرة، وعلى رأسهم لاعبوا ريال مدريد، بجانب مجموعة من اللاعبين، من خارج برشلونة، أبرزه ألفارو موراتا لاعب أتليتكو.

برشلونة.. تفكيك منظمة متخصصة

وزادت عمليات السطو والسرقة، بعدما أعلنت شرطة برشلونة عن تفكيك، منظمة متخصصة في سرقة منازل لاعبي كرة القدم، في أكتوبر الماضي.


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