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المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بالإتجار بالبشر بالشروق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بالإتجار بالبشر، وتزوير محررات رسمية بالشروق، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد. س"، مدير مبيعات، و"هناء. م"، ربة منزل، و"هند. ج"، رئيس قسم الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، و"محمد. ز"، إداري بمستشفى الزهور، تهمة تأسيس جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة دورية، بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة الثالثة حال كونها موظف عام "رئيس قسم الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية"، بتسليم 6 أطفال للمتهمين الأول والثانية، تمهيدًا لبيعهم وعرضهم، بقصد الحصول على منفعة مادية والحصول على مبالغ مالية، نظير بيع هؤلاء الأطفال، فيما قامت المتهمة الثالثة بإخفاء معالم الجريمة، بأن اخفت المحاضر وبعض الأوراق من مكان الواقعة كما ورد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، في تزوير محررات رسمية وهي محاضر جلسات الأسرة البديلة لهيئة التضامن الاجتماعي، بأن قام المتهم الأول والثانية بالتعاون مع المتهمة الثالثة وهي الموظفة المختصة بضبط محاضر الجلسات، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمهم بتزويرها.

كما زور للمتهمين إخطارات ولادة منسوبة لمستشفى الهلال الأخضر، وتزوير 7 شهادات ميلاد أطفال والمنسوب صدورها لمكتب الخليج المصرى بحدائق القبة.
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