حريق ضخم داخل مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم

اندلع حريق ضخم داخل مقر رئاسة الأركان البرية في القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.

وقال مصدر عسكري سوداني، إن الحريق طال عددا من المكاتب في المبنى نتيجة تماس كهربائي، مضيفا أن المتحدث باسم الجيش، العميد ركن عامر محمد الحسن، سيصدر بيانا لتوضيح ملابسات الحادثة.

ونشرت وسائل الإعلام السودانية، صورا تظهر أعمدة دخان تتصاعد من المبنى، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في الطابق العاشر بالمبنى، وقد تمت السيطرة عليه.

وأعلنت السلطات السودانية، أن الخسائر جراء الحريق اقتصرت على المادية دون وقوع إصابات بشرية.