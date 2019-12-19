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تأجيل اجتماع مجلس 'الصحفيين' للإثنين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:58 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، تأجيل اجتماعه الاستكمالي، وذلك لاعتذار الأعضاء، والذي كان مقررًا أن ينعقد مساء اليوم، للإثنين المقبل؛ وذلك لاستكمال مناقشة ما بدأه المجلس في اجتماعه الأخير.

وكان من المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه شكاوى مُقدمة من مواطنين وصحفيين، بسبب حملة ممنهجة تُمارس ضدهم في عدد من الصحف، وتعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.

وكان مقررًا أن يناقش المجلس أزمة ضياع دفتري شيكات النقابة بإحدى محطات المترو، وتقريرًا مُقدم من لجنة الحريات، وعرضًا عن مؤتمر "حرية الصحافة بين الواقع والمأمول"، الذي كانت أعلنت اللجنة عنه سابقًا عن تنظيمه، ومن المقرر أن تناقش في الاجتماع موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الجلسات.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمود كامل ضياء رشوان تأجيل اجتماع الصحفيين الفجر

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