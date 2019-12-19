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«كورة لايف» بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيليTODAY مشاهدة مباراة الأهلي ON SPORT بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:51 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بدون توقف بث مباشر الاهلي والاسماعيلي اليوم الخميس، بدون توقف يستضيف ستاد المكس بالأسكندرية اليوم مباراة قوية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، عنجما يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، فى لقاء منتظر دائمًا من الجماهير المصرية، ويسعي الأهلي للإستمرار فى صدارة الدوري المصري، بينما يسعي الدراويش لتحسين موقعهم بجدول الدوري.
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي | مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي
مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي يحل النادي الأهلي ضيف على نظيره الإسماعيلي اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري تحت قيادة الحكم محمود البنا فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي الان عبر الفجر والفجر الرياضي ويسعي الاهلي للفوز السابع على التوالي ببطولة الدوري بينما يسعي الإسماعيلي لتحقيق الفوز فى لقاء سيقام فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.
التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام الإسماعيلي
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامى ربيعة - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي
خط الهجوم : وليد أزارو.
مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي سيغيب نجم الفريق رمضان صبحي للإصابة فى العضلة الخلفية كما سبغيب عمرو السولية بسبب نزلة برد قوية وأيضا أحمد فتحي للإصابة.
التشكيل المتوقع لفريق الإسماعيلي أمام الأهلي
حراسة المرمى.. محمد مجدى.
خط الدفاع: محمود البدرى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد بيومي.
خط الوسط: بيكيتى سيلفا ومحمود دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم: همام طارق ومحمد الشامى.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما الإسماعيلي فى المركز السادس برصيد 13 نقطة.

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