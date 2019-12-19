لتجاوز حاجز الـ 5% .. البورصة المصرية توقف التعامل علي سهم سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية

أخبار البورصة المصرية

وأوقفت البورصة المصرية أيضاً التعامل علي سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك لنفس السبب حيث ارتفع بنسبة 8.3% ليصل الي سعر 2.3 جنيه .

وسيطرت حالة من التباين علي مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف الجلسة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بينما تراجع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

و سجلت شركة سبأ صافي ربح بلغ 1.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل 1.91 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 45.12 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 39.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





يشار أن الشركة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 1.56 مليون جنيه من يناير حتى نهاية يونيو، مقابل 1.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة النصفية، حيث سجلت 31.96 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 25.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.