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الصين تكرر دعوتها لضبط النفس مع تصاعد التوترات في كوريا الشمالية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:49 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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كررت الصين دعوتها إلى ضبط النفس والحل الوسط اليوم الخميس مع تصاعد الاستفزازات من كوريا الشمالية مما يزيد المخاوف من أنها ستوقف المحادثات مع الولايات المتحدة وتجري تجربة أسلحة هامة.

وصرح نائب وزير الخارجية الصيني "لوه تشاو هو" للصحفيين بأن التوترات في شبه الجزيرة الكورية قد ارتفعت إلى حد ما بشأن كوريا الشمالية، ولكن الوضع العام لم ينحرف عن مسار الحوار والتشاور.

وقال لوه: "نأمل أن تمارس الأطراف المعنية ضبط النفس وتلتقي ببعضها البعض في منتصف الطريق، وتعمل من خلال الحوار لتحقيق تفاعلات إيجابية والعثور بسرعة على نقطة التقاء لإيجاد حل".

ومن المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون، الذي يقوم بجولة في المنطقة، إلى العاصمة الصينية يوم الخميس لإجراء محادثات.

ومن المتوقع وصول الممثل الخاص الأمريكي لكوريا الشمالية "ستيفن بيجون" إلى الصين اليوم الخميس بعد زياراته لليابان وكوريا الجنوبية.

وأجرت بيونج يانج سلسلة من اختبارات الأسلحة وشنت حرب كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من عودة البلدين إلى مسار تصادمي.

ووصف لوه، اليوم الخميس قرار مجلس الأمن المشترك بين الصين وروسيا الذي دعا إلى إلغاء بعض العقوبات ضد بيونج يانج باعتبارها أفضل اقتراح لحل الأزمة الحالية.

وعارضت واشنطن أي إزالة للعقوبات المفروضة على بيونج يانج ولها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. ولكن ليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم طرح مشروع القرار للتصويت.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية الصين التوترات

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