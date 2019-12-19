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ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

 

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مباراة الكلاسيكو كانت هي الثانية على التوالي التي يفشل خلالها برشلونة في تحقيق الفوز وسط غياب نجمه الأول ليونيل ميسي عن التسجيل، حيث اتضح أن الفريق الكتالوني لا يستطيع الخروج بالنقاط الثلاث في المباريات التي يفشل خلالها البرغوث الأرجنتيني في التسجيل.

 

وأكملت الصحيفة، أنه تم ملاحظة أن ميسي فشل في التسجيل بالمباريات التي خسر خلالها الفريق أي نقاط خلال الموسم الحالي.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن هناك الكثير من الأخطاء الواضحة لدى أبناء الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، في إشارة إلى أن هناك لاعبين غير قادرين على تولى قيادة الفريق إذا لم يكن ميسي يتمتع بحالته المعهودة، حيث يتعين على كل من لويس سواريز، أنطوان جريزمان، فرانكي دي يونج وسيرجيو روبيرتو تقدم المزيد من التضحيات لصالح برشلونة وإظهار قدرتهم على تحقيق الفوز خلال الأوقات الصعبة التي يغيب عنها ميسي .

 

وأختتمت الصحيفة، أن ريال مدريد ظهر بالأمس بصورة أفضل من برشلونة، حيث اعتمد على خطط مدربه زيدان وسط تألق من نجوم الميرينجي، إلا أن خطة برشلونة كانت تمرير الكرة إلى ميسي وانتظار هداياه.

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