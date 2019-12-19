16 % نمو بإيرادات "القلعة" لتسجل 11.1 مليار جنيه في 9 أشهر

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA)، الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 21% بفضل الأداء القوي لقطاعي الطاقة والأسمنت، ومدعومًة بنمو نتائج قطاع الأغذية. وخلال أول تسعة أشهر من عام 2019، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 16% لتسجل 11.1 مليار جنيه.





ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لشركة طاقة عربية، والتي ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 30% خلال الربع الثالث من عام 2019، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة الإيجابية لقطاع الأسمنت في ضوء نمو إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 60% خلال الربع الثالث من العام الجاري بفضل تضاعف إيرادات مصنع أسمنت التكامل في السودان حوالي ثلاث مرات لتسجل 403.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة. ويعكس النمو القوي لإيرادات مصنع أسمنت التكامل تضاعف حجم المبيعات، مصحوبًا بارتفاع أسعار الأسمنت وتحسن أسعار صرف الجنيه السوداني بعد التحديات السياسية والأمنية التي شهدها السوق السوداني. وارتفعت أيضًا إيرادات مجموعة جذور التابعة للقلعة في قطاع الأغذية بمعدل سنوي 15% خلال الربع الثالث من عام 2019، بفضل استمرار ارتفاع إيرادات شركة مزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.





وقد ساهمت التطورات المذكورة في الحد من أثر تراجع إيرادات شركة أسكوم التابعة للقلعة في قطاع التعدين بمعدل سنوي9% خلال الربع الثالث من عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع النقل واللوجيستيات بنسبة سنوية 6%، وكذلك انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف بمعدل سنوي 21% خلال نفس الفترة.





وأعرب الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بتسليط الضوء على أبرز مستجدات مشروع الشركة المصرية للتكرير، في ضوء وصول المشروع حاليًا لنحو 85% من طاقته الإنتاجية، وقيامه حتى نوفمبر 2019 بتوريد 1.1 مليون طن تقريبًا من المنتجات البترولية المكررة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى بيع 129 ألف طن من فحم الكوك و15 ألف طن من الكبريت إلى شركات تصنيع الأسمنت والأسمدة. وأوضح هيكل أن المشروع يحقق حاليًا هامش أرباح من أنشطة التكرير تعادل قيمته 3 مليون دولار يوميًا عند العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، علمًا بأن الإدارة تتوقع نمو هامش أرباح أنشطة التكرير فور تجاوز مجموعة من العقبات ببعض وحدات المشروع.





وتابع هيكل أن الشركة نجحت في الحفاظ على نمو الإيرادات بفضل التوسع القوي بأنشطة شركة طاقة عربية، والتي نجحت في زيادة عدد المنازل التي قامت بربطها بشبكة الغاز الطبيعي وبما يتوافق مع أهداف الإدارة لربط 150 ألف منشأة بنهاية العام الجاري. وأضاف أن طاقة عربية أحرزت تقدم ملحوظ بخطتها للتوسع بشبكة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بينما حققت محطة الطاقة الشمسية التي تم إطلاقها خلال العام الجاري أرباحًا تشغيلية قياسية. ولفت هيكل إلى قطاع الأسمنت، في ضوء تفاؤل الإدارة باستقرار المشهد السياسي في السودان وتحسن أسعار صرف الجنيه السوداني، حيث انعكس مردود تلك المستجدات في نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لمصنع أسمنت التكامل خلال الربع الثالث من العام الجاري.





انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 6% لتبلغ 278.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث يرجع ذلك إلى تراجع الأرباح التشغيلية لمجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 39% خلال نفس الفترة، نظرًا لتباطؤ أداء أنشطة الإنشاءات وإدارة المصانع. ومن جانب آخر شهدت شركة طاقة عربية نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 79% خلال الربع الثالث من عام 2019، بفضل التوسع بجميع أنشطتها، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية لتشغيل محطة الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان.





وتكبدت الشركة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 395.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل صافي أرباح بقيمة 158.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، والذي تضمن تسجيل أرباحًا غير نقدية ناتجة عن رد مخصصات إلى جانب استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز. وخلال أول تسعة أشهر من عام 2019، سجلت الشركة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 744.4 مليون جنيه.





ومن جانبه قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الإدارة تتوقع بالتزامن مع الاقتراب من مشارف العام الجديد تحقيق صافي أرباح مع تسجيل نتائج الشركة المصرية للتكرير على قوائمها المالية المجمعة بدءًا من عام 2020، وذلك بالتوازي مع توظيف المميزات التنافسية التي تنفرد بها محفظة استثماراتها في تنمية أعمال ونتائج جميع القطاعات التي تعمل بها.





وأكد الخازندار أن الإدارة تواصل تنفيذ مختلف التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة الشركة على تحقيق صافي أرباح بصفة دائمة، حيث بلغت مراحل متقدمة في التفاوض مع البنوك المعنية على إعادة هيكلة مجموعة من الديون على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، وهم تحديدًا شركة نايل لوجيستيكس وشركة جلاس روك التابعة لشركة أسكوم، علمًا بأن مجموعة أسيك القابضة وقعت اتفاقية لإعادة هيكلة ديونها.





ولفت الخازندار إلى مردود تلك الخطوة على خفض مصروفات الفوائد البنكية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحسين هيكل رأس المال العامل بما يساهم في دعم خطط النمو، علمًا بأن الموارد المالية المتاحة لدى الشركات التابعة ستعزز قدرتها على التوسع بأعمالها مع حمايتها من التحديات قصيرة الأجل.





واختتم الخازندار أن الإدارة تثق في مردود جهودها لتحسين هيكل رأس المال وزيادة القدرة التنافسية لمحفظة شركاتها التابعة على تعزيز معدلات الربحية وتنمية صافي أرباح شركة القلعة خلال الفترات المقبلة.



