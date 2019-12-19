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هيئة الإفريقي تؤكد: "مداخيل مقابلة فيرونا من أجل النزاعات في الفيفا"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:37 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكدت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، على أنها نجحت في تسوية ملف القباضة المالية التي قامت بعقلة على عائدات الفريق، وهي ساعية إلى تسوية بقية الملفات المالية.

وقد أصدرت الهيئة بيانا، جاء فيه أنه "رغم الحملات الممنهجة والتشكيك والإتهامات المتعددة والهرسلة المتنوعة التي تتعرض لها هيئة النادي الإفريقي من قبل نفس الأطراف التي يعرفها القاصي والداني فإن الهيئة المديرة نجحت في تسوية ملف القباضة المالية التي قامت بعقلة على عائدات الفريق كما هي ساعية أيضا في تسوية ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و ديون اخرى متخلدة بذمة الفريق منها من يعود لسنة 2001".

وتابع ذات البيان "وأما على الجانب الرياضي ورغم الظروف المادية الصعبة والمشاكل المتتالية التي يمرّ بها الفريق و التي لم تسمح للهيئة المديرة بالتركيز الكامل فقد حققت كل من فروع القاعات نتائج طيبة و ترشحت لمرحلة التتويج بالإضافة إلى النتائج الممتازة المحققة في كرة القدم".

كما أعلمت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي كافة الأحباء، "أن مداخيل مقابلتنا مع فيرونا الإيطالي ستذهب إلى حساب النزاعات الخاص ب'الفيفا'، والذي بلغ إلى حد الآن أكثر من 05 مليارات بفضل جماهيرنا الوفية"، حسب نصّ البيان.
 
ويذكر أن الهيئة سجّلت باستغراب شديد بعض الدعوات لمقاطعة المقابلة، و تدعوهم لإعلاء المصلحة العليا للنادي و تغليب لغة الحوار.
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