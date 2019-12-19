تفاصيل تكريم الرئيس "السيسي" للفائزين بمسابقة كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية (صور)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنهاية ا لجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، الفائزين بمسابقة كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية "African App Launchpad Cup" والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية".





وتم تكريم المهندس أحمد هشام رضوان والذي فاز بالمركز الأول بمحور الألعاب الرقمية عن شركة "اجورا" المصرية الناشئة والتي قدمت تطبيق تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الاشياء التي تحيط بالطلاب في الحياة الواقعية وباستخدام الواقع المعزز يقوم التطبيق بتحويل هذه الاشياء إلى أدوات تعليمية وإنشاء تجارب تفاعلية ذات صلة بالحياة الواقعية.









كما تم تكريم المهندس على أبو النصر حيث فاز بالمركز الثاني بمحور التطبيقات الرقمية عن تطبيق" Find Me Football" والذي يساعد لاعبي كرة القدم الهواة على التواصل من أجل لعب كرة القدم من خلال تقديم مجموعة من الخدمات منها مطابقة اللاعبين والحصول على قوائم مشتركة، وكذلك تنظيم واستضافة البطولات.









وفيما يخص المركز الثاني مكرر، فحصل عليه ستيفت أوسارو وأنتوني أوسيوري من شركة 247Medic النيجيرية والتي تتيح تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عبر الإنترنت عن طريق تزويد المرضى في المناطق الريفية بالقدرة على الاتصال بالطبيب أو التحدث إليه، وتقديم خدمات إجراء التحاليل والحصول على الأدوية للمنازل بتلك المناطق النائية.





وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" قد قامت بإطلاق المسابقة والتي تعد هي الأولى من نوعها على مستوى القارة حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على مستوى القارة، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذه المجالات بالإضافة إلى تقديم جوائز مالية ومنح تدريبية بإجمالي 60 ألف دولار.









وأشارت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة والتي قامت بتهنئة الفائزين بالمسابقة خلال المنتدى، إلى أنه تقدم للمسابقة نحو 192 فريق وشركة ناشئة من 12 دولة إفريقية ووصل للنهائيات التي تم تنظيمها في مصر أوائل الشهر الجاري 30 فريق وشركة ناشئة من 9 دول أفريقية.





وأوضحت أن المسابقة تأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ التكليف الرئاسي والمبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" والتي جاء إطلاقها في إطار تنفيذ توصيات النسخة الماضية لمنتدى الشباب، بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية في مصر وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية.





يذكر أن عام 2019 شهد تسجيل أكثر من 6304 شاب من 19 دولة أفريقية للالتحاق بالمبادرة، كان من أبرزهم غانا ونيجيريا والجزائر والكونغو وأوغندا والكاميرون وأنجولا، حيث تم تقديم 4638 دورة تدريبية في 24 مسار تكنولوجي حديث.



