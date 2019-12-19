عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

تلقى المنتخب المصري خبرا سارا، قبل قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، والمقرر إقامتها يوم 21 يناير المقبل بالقاهرة.

وحجز الفراعنة مقعدا فى المستوى الأول بقرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التى ستقام فى قطر، بعدما جاء منتخب مصر في المركز السابع إفريقيا برصيد 1420 خلف كل من السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر - المغرب – غانا.

وأعلن الاتحاد الأفريقى "الكاف" عن تم تقسيم المنتخبات المشاركة فى التصفيات المونديالية على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر فى ديسمبر 2019، وهو مايعني وجود منتخب مصر على رأس مجموعة من المجموعات العشر.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في المركز الأول برصيد 1765 نقطة، ولم يطرأ أي تغيير، على المراكز الـ39 الأولى بالتصنيف، وحل المنتخب الفرنسي ثانيا، ثم منتخب البرازيل وإنجلترا وأوروجواي، وكرواتيا، والبرتغال ثم المنتخب الإسباني، والأرجنتين ثم كولومبيا، في التصنيف من الثالث حتى العاشر على الترتيب.