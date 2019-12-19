Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤلف "حواديت الشانزلزيه": نستعد للجزء الثاني من المسلسل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

أكد السيناريست أيمن سليم، أنه تعاقد مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى على فيلم سينمائى ضخم سيكون خطوته المقبلة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى تجربته الدرامية الأولى فى التأليف وهى مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

ويناقش الفيلم قضية انحدار مستوى الذوق العام من خلال كشف عواقب ومميزات إعادة هيكلية الإعلام ومدى تأثير وأهمية الفن والصحافة فى المجتمعات العربية.

من جهة أخرى صرح يعكف أيمن سليم حاليًا على البحث فى المراجع التاريخية للوصول لجوانب مختلفة لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل فى فترة الخمسينيات إستعدادًا لبدء الكتابة فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى أكد أنه سيكون مختلف تمامًا عن الجزء الأول الذى ما زال يُعرض حتى الآن وحقق نجاحا فاق التوقعات ويضم الجزء الثانى 45 حلقة جديدة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، دانا حمدان، منة جلال، أحمد جمال سعيد، محمد ناصر، مارتينا عادل، فادى خفاجة، تأليف: أيمن سلي، إخراج: مرقس عادل، منتج فنى: فتحى إسماعيل، إنتاج: سينرجى للمنتج " تامر مرسى.
Advertisements

أخبار تهمك

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 17 ساعة

وعد فأوفى.. السيسي يزف بشرى لسكان 130 قرية بالمحافظات

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 19 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

12:35 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status