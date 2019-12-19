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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"داعش الصعيد" لـ6 يناير

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:35 م
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معتز خفاجي
معتز خفاجي
مـروة هيـكل
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أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى مصطفى بهنسي، 20 عاما، طالب بكلية الطب، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، لحلسة 6 يناير المقبل للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكمها على 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

وقضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 41 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام و6 متهمين حدث بالسجن لمدة 5 سنوات وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب اليهم من تهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين قد أحالت 66 متهمًا في القضية رقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة ب"ولاية الصعيد" إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام إلى خلية إرهابية خارج البلاد.. والتي تحدد لها جلسة 1 أغسطس 2017 كأولي جلسات المحاكمة فيها امام الدائرة 14 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى

وأسندت النيابة إلى المتهمين، مصطفى أحمد محمد عبد العال، محمد عبدالفتاح حامد السيد البحيري، ورامي عيد مصطفى إبراهيم، ومحمد عبدالنعيم عيد أحمد علي، والخضري مبروك إبراهيم مرزوق، وشريف محمد محمود أبو الدرج، وتامر عبد الله سليمان حجاج، ورأفت جمال محمد عبدالحميد ضباش وآخرين هاربين،تهم تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

واتهمت النيابة عناصر الخلية، بمحاولة منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا جماعة ولاية الصعيد التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد، وتولي قيادة خلايا تنظيمية بها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما أسندت النيابة للمتهمين، مصطفى أحمد محمد عبدالعال، ومحمد عبد الفتاح حامد السيد البحيري، ورامي عيد مصطفي إبراهيم، ومحمد عبد النعيم عيد أحمد، ورأفت جمال محمد عبد الحميد ضباش، وراتب غنيوة شايخ عبد الكافي وآخرين هاربين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعات الإرهابية بأموال، وأسلحة نارية، وذخائر، ومقرات تنظيمية، ومعلومات ومركبات، وملاذات آمنة للإرهابين مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك الاتهام.

ووجهت النيابة للمتهمين فرج عبدالعليم فرج محمود، وطه ربيع عبد الباسط عبد الحي، وأسامة محمد سعد مهني، محمد حسانين إبراهيم حسانين وآخرين هاربين، تهم تأسيس جماعة ولاية الصعيد التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد، وقيادة خلايا تنظيمية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

وذكر أمر الإحالة أن النيابة وجهت للمتهمين مصطفى أحمد محمد عبد العال، ومحمد عبدالفتاح حامد السيد البحيري، ورامي عيد مصطفى إبراهيم، ومحرم أحمد محمد عبدالعال، وآخرين هاربين ارتكاب جرائم إرهابية، ومن بينها سرقة سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، مرخص به لفرد أمن تابع لشركة النيل الهندسية، وبطاقات شحن الهواتف، وكان ذلك على الطريق العام حال كون كل من مصطفى أحمد محمد عبد العال، ومحمد عبد الفتاح حامد ومحرم أحمد محمد عبد العال، حاملين لأسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش ومسدسات.

واتهمت النيابة عناصر الخلية بالتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، والإعداد لتنفيذها بأن قاموا بالتخطيط للاستيلاء كرهًا على محل لبيع المصوغات الذهبية مملوك لأحد أفراد الطائفة المسيحية بمدينة بيلا بكفر الشيخ، ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتأمين والتنفيذ، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وزخائر ومهمات ولم يتعد علمهم هذا الإعداد والتحضير.
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