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"عمره 8 سنوات".. معلومات لا تعرفها عن نجم اليوتيوب الأعلى أجرًا في عام 2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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ربما سمعتم عن شخصيات مثل ديفيد دوبريك أو لوجان بول أو تانا مونجو، ولكن الأسماء الأصغر حجمًا هي التي تجني القدر الأكبر من المال، وفقًا لمجلة فوربس، إتضح أن دوبريك وبول ومونجو لم يكشفوا حتى قائمة أعلى عشرة أجورهم على الموقع وبدلا من ذلك، ضربهم مبدعون آخرون، اثنان منهم دون العاشرة من العمر.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن أغلب المبدعين لم يكونوا مدونين أو مدونين يتشاركون حياتهم اليومية، وتتألف القائمة إلى حد كبير من اللاعبين، باستثناء عدد قليل من المراجعين للألعاب، دياري ديفيلز وجفري ستار، الذين تمكنوا من أن يكونوا مدونة الجمال الوحيدة على القائمة.

ولابد من القول إنه لا أحد على قائمة فوربس يجني أقل من 11.5 مليون دولار، وإليك قائمة ال 10 الأعلى أجرًا على يوتيوب:


 فونج دانيال ميدلتون.. 10. 11.5 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، عالم الألعاب على الإنترنت هو شكل خاص من أشكال السينما، يستثمر إيفان فونج في هذا السوق عن طريق خلق تسجيلات فيديو من وقت لعبه الخاص، أو يتمحور حول لحظات مضحكة أو يكشف عن كيفية إكمال التحديات، لقد كان جزء من مجتمع اليوتيوب منذ أن انضم في 2011.


  فونج دانيال ميدلتون.. 9.12 مليون دولار

 فونج دانيال ميدلتون اسم ضخم في عالم الألعاب على الإنترنت، انضم البريطاني إلى مجال اليوتيوب في عام 2012 ووسع من متابعيه إلى 22.2 مليون متابع، متخصّص في لعب ألعاب "مين كرافت"، لكنّه وسّع محفظته لتشمل فورت نايت وروبلوكس وأكثر، بالإضافة إلى أنه مؤلف روايته المصورة الخاصة التي أخذته في جولات حول العالم.


مارك فيشباخ.. 13 مليون دولار

ثم هناك مارك فيشباخ اللاعب والترفيهي على مر السنين، لعب العديد من الألعاب، لكن أتباعه الـ 24 مليون يحبون مسرحياته الكوميدية ومحتواها الآخر أيضًا، علاوة على ذلك، هو معروف بأعماله الجيدة مثل لعب بث حي خيري، الذي سمح له بجمع أكثر من 3 مليون دولار لجمعيات خيرية مختلفة، وهو يتعاون حاليًا مع برنامج Unus annus، وهو مشروع يقوم فيه هو ومعاونه بتصوير شريط فيديو يوميًا لمدة عام قبل حذف جميع المحتويات.


فيليكس كفلبيرج 7.  13 مليون دولار

ليس من المستبعد رؤية فيليكس كفلبيرج على هذه القائمة ومنذ انضمامه في عام 2010، نما تعداده التالي إلى أكثر من 100 مليون وما زال ينمو، ورغم أنه شخصية مثيرة للجدل، يحب كثيرون أن يتابعوا تصرفاته على الانترنت وفي الحياة الحقيقية، وهو ينشر أشرطة الفيديو على أساس يومي تقريبًا، وهو معروف بمشاركته جميع أنواعها، حتى أن فيليكس شارك بعض المحتويات من حفل زفافه هذا العام، ومع ذلك يبدو أن هذا السيل المتواصل من المحتوى قد أنهك الخالق وهو ينوي أخذ استراحة من يوتيوب في عام 2020.

بريستون أرشن 6. 14 مليون دولار

لاعب آخر حصل على المرتبة الأولى في هذه القائمة، وهو بريستون أرشن ذو الـ 25 عامًا، ابتداءً من عام 2012، بدأ المراهق في ذلك الوقت في العمل تحت الطلب قبل التخرج لإنتاج المزيد من الفيديوهات الجامدة، بما في ذلك المقالب، وهو يواصل اللعبة، ولكنه أصبح معروفًا الآن بأفلام الفيديو التي يلعبها والتي إما يأكل فيها كميات هائلة من المال، أو يعطي أطنانًا من المال، أو يتمم تحديات جامحة.


جيفري ستار.. 5.  17 مليون دولار

لأي شخص يعرف هذا الاسم ، واحد من أكبر الشخصيات على اليوتيوب وفي مجتمع التجميل في حين أن أغلب دخله يأتي من فيديوهاته المنعشة والشريرة، فإنه يدير أيضًا مستحضرات التجميل "جيفري ستار" وشركة "كيلر ميرش". في العام الماضي، بدأ بالكشف عن جانب شخصي أكثر من نفسه، والذي حول بعض النقاد إلى معجبين.


 ريت ماكلاكلين ولينك نيل.. 17.5 مليون دولار

هؤلاء الرجال يحولون يوتيوب إلى مركز ترفيهي جيد، ريت ماكلاكلين ولينك نيل هما في الأساس برنامج اليوم للأشخاص الذين يأكلون ويشربون ويتنفسون محتوى اليوتيوب، يستضيفون برنامج الصباح "صباح الخير الأسطوري" وقد فازوا هذا العام بمسابقة عروض السنة في 2019 تيريز، وهي جائزة لمبدعي المحتوى.


 أناستازيا.. 3. 18 مليون دولار

هي بعمر 5 سنوات فقط، لكن المولد الروسي أناستازيا واحدة من أكثر المبدعين شعبية على المنصة، على قناتها مثل "ناستيا" هي ووالدها يلعبان لعبة "جعل الإيمان" طوال اليوم فلديهم فيديوهات لها وهي تلعب وهي تلبس ثيابها أو تذهب إلى الشاطئ، وقد شاهد بعضها أكثر من ٧٦٧ مليون مشاهدة، فبحسب مقابلة مع فوربس، بدأ والداها في صنع الڤيديو ليخبرا عن تقدّمها فيما خضعت لعلاج الشلل الدماغي.


كودي جونز وتايلر توني..  20 مليون دولار

الوصيفة ليست إلا خمسة رجال الذين يقومون بأكثر المباريات غرابة، البرية والجرأة باسم تحقيق لقطة "مثالية"، معا القطن القطني، كوري القطن، جاريت هيلبرت، كودي جونز وتايلر توني، أنجزوا بعض من أصعب لقطات الخدعة وهزموا طنا من الأرقام القياسية العالمية.


 رايان.. 1. 26 مليون دولار

تبدو غير قابلة للتصديق، ولكن ثق بنا عندما نقول أن رايان بدأ حرفيًا بفتح ألعاب الفيديو عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط، إنه الآن بعمر 8 سنوات ويقوم بأكثر من مجرد فتح ألعاب فهو يقوم بالتجارب العلمية، أفلام الڤيديو التعليمية، وبالمفاجأة العرضية بين البيوض، فهو يفتح بيضة مزيفة ضخمة ليرى ما بداخلها، بينما يحتفظ بجدول زمني منتظم على اليوتيوب لديه أيضًا برنامج نيكلوديون ولديه عقد مع هولو.
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