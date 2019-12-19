محافظ بني سويف يتفقد موقع كوبري الميمون (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، سير العمل بمشروع كوبري علوي على طريق "العياط - بني سويف" عند مدخل قرية الميمون مركز الواسطى، والذي كان ضمن المشروعات المتعثرة، التي بدأ فيها العمل في عام 2015، ثم توقف، ومن خلال جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة النقل تم تلافي التعثر واستئناف العمل به مرة أخرى.

وأكد المحافظ، على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشروع، والذى سيسهم فى حل مشكلة التكدس المروري والزحام على الطريق الزراعي ومزلقان السكة الحديد بمدخل الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة، موجها بالمتابعة المستمرة لموقف الأعمال وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن نسب التنفيذ الفعلية، حتى نهو المشروع في أقرب وقت ممكن.





وكلف محافظ بني سويف، المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير الخدمة المرورية بالمنطقة باستمرار، لتوفير الحلول المرورية والإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام والتكدس المروري، خاصة في وقت الذروة.





وتأتي جولة المحافظة، ضمن جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تؤثر بالسلب على نسب التنفيذ وتؤدي لتعثر أو توقف العمل ببعض المشروعات، وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.





ورافق المحافظ النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب والمهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، والمحاسب عادل ضيف الله، عبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.



