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عزل ترامب وإحالته للمحاكمة.. ماذا يحدث بعد ذلك؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:29 م
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ترامب
ترامب
ترجمة: دينا الشريف
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صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون إلى حد كبير على أسس حزبية لإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرقلة الكونجرس وإساءة استخدام السلطة في تعاملاته مع أوكرانيا.

وترامب هو ثالث رئيس للولايات المتحدة يتم عزله. لم يتم إقالة أي رئيس من منصبه عبر عملية المساءلة.

وأقامت الأصوات البارزة يوم الأربعاء محاكمة محتملة لشهر يناير في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث من المتوقع تبرئة ترامب.

ومع انتقال السياسيين إلى مرحلة التجربة، إليك ما يمكن توقعه بعد ذلك:

• عزل الرئيس دونالد ترامب

 على أي رسوم تم عزل ترامب؟
تم عزل ترامب بناءً على اتهامات بأنه أساء قوته في مكتب وعرقلة الكوجرس أثناء التحقيق الاتهام.
ويتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق في المنافس السياسي للرئيس ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، وهو أيضًا مرشح بارز في سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020. كما أنهم يتهمون الرئيس بإعاقة تحقيقهم برفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء وتوجيه أعضاء إدارته إلى فعل الشيء نفسه.

وتمحور التحقيق في قضية المساءلة، التي بدأت في سبتمبر، في أعقاب شكوى من المخبرين، بشأن مكالمة هاتفية في 25 يوليو، طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في بايدن وابنه هانتر. لم يكن هناك أي دليل على ارتكاب أفعال بايدن.

كما أراد ترامب أن يتحقق زيلينسكي من نظرية المؤامرة التي تم الكشف عنها والتي تدخلت أوكرانيا، وليس روسيا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وفي وقت الدعوة، كانت إدارة ترامب تحجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونجرس من أوكرانيا.

ونقلا عن شهادة من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، يتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بالاستفادة من اجتماع البيت الأبيض الذي أراده زيلينسكي في مقابل التحقيقات.

إحالة عزل ترامب لمجلس الشيوخ
من المتوقع الآن إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ، حيث سينظر أعضاء مجلس الشيوخ في الأدلة، ويستمعون إلى الشهود ويصوتون لتبرئة الرئيس أو إدانته. 

ويلزم أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله من منصبه.

ويتكون مجلس الشيوخ من 53 جمهوريًا، و45 ديمقراطيًا، واثنين من المستقلين الذين يتجمعون مع لديمقراطيين.

 وسيتعين على 20 جمهوريًا على الأقل التصويت مع جميع الديمقراطيين والمستقلين لإزالة الرئيس من منصبه.

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أنه يرغب في إجراءات سريعة، لكن الرئيس قال إنه لن يمانع في إجراء محاكمة قوية، بشهادة من عدد من الشهود، بمن فيهم بايدن والمبلغ عن المخالفات التي أدت شكواها إلى التحقيق في المساءلة.
 
 التصويت على الاقالة
بعد تصويت مساء الأربعاء، قالت بيلوسي إنها ستنتظر، الآن، إرسال مقالات الإقالة إلى مجلس الشيوخ.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن بعض الديمقراطيين في مجلس النواب يحثون بيلوسي على حجب إرسال المقالات حتى "الوقت المناسب".

وتهربت بيلوسي يوم الأربعاء من أسئلة حول موعد تعتزم إرسال المقالات إلى مجلس الشيوخ.

وأعلنت بيلوسي للصحفيين "كان من نية" إرسال المقالات إلى مجلس الشيوخ ولكن "سنرى ما يحدث هناك".


وأضافت أن الديمقراطيين سيتخذون قرارًا بشأن الخطوات التالية باعتبارها "مجموعة".

 متى ستجري محاكمة رامب في مجلس الشيوخ
بمجرد أن يتلقى مجلس الشيوخ مواد الإقالة، يمكن أن تبدأ المحاكمة.

واقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ خطة محاكمة من شأنها أن تبدأ الإجراءات يوم 6 يناير، ومن غير المرجح أن يوافق الجمهوريون في مجلس الشيوخ على الاقتراح الدقيق للديمقراطيين.


من سيصبح رئيسا حال عزل ترامب؟
في حالة قيام مجلس الشيوخ بإدانة ترامب وإزاحته من منصبه، سيصبح نائب الرئيس مايك بينس رئيسًا ويكمل ولاية ترامب التي تنتهي في 20 يناير 2021.

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محاكمة ترامب مجلس النواب مجلس الشيوخ عزل ترامب ترامب

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