Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق الشناوي يكتب: نادية ونبيلة والطرف الثالث!

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
Advertisements
ونحن نرصد تاريخ السينما المصرية، يجب أن نتوقف، منذ منتصف السبعينيات وحتى مطلع الألفية، عند محطة نادية الجندى ونبيلة عبيد، اللتين حققتا أرقامًا قياسية فى شباك التذاكر. ربع قرن على القمة الرقمية، الآن لا توجد لدينا نجمة شباك بالمعنى الحقيقى للكلمة، شهدت الساحة السينمائية معارك طاحنة بين (نجمة الجماهير) و(نجمة مصر الأولى) واللقب الثانى أطلقته نبيلة على نفسها للرد على نادية.

سعيد قطعًا بالصلح، ولكن فقط لا تصدقوا ما يقال دائما إن الصحافة هى السبب فى خلق العداء، سبق أن فعلها فريد الأطرش وعبدالحليم فى لقاء الصلح الذى تم فى التليفزيون اللبنانى، وأدانا صاحبة الجلالة، رغم أن كلاً منهما كانت لديه ماكينة إعلامية تعمل لحسابه، لا تكتفى فقط بتلميعه، ولكنها تضع أيضا على قائمة الأهداف فتح النيران على المنافس الأول.

نادية ونبيلة نشبت بينهما معارك ضارية بلغت ذروتها مع فيلم (خمسة باب) الذى جمع فى مطلع الثمانينيات نادية لأول مرة بعادل إمام، مؤسسة صحفية كبرى شنت هجومًا على الرقابة لما اعتبرته تسيبًا وإسفافًا، وأصدر وزير الثقافة الأسبق عبدالحميد رضوان قرارًا بسحب (خمسة باب) وأيضًا (درب الهوى) حتى لا يبدو الأمر موجهًا فقط ضد نادية الجندى، وبالصدفة نجا من المذبحة (شوارع من نار) الأفلام الثلاثة كانت تتناول مصر فى الأربعينيات، فى زمن انتشار شوارع البغاء، التى كانت تتمتع بحماية القانون.

القضاء بعد بضع سنوات أعاد الفيلمين، كانت الخسارة فادحة، اعتبرت نادية أن غريمتها نبيلة لعبت دور البطولة فى حبك تلك المكيدة. مع تضاؤل إيرادات شباك التذاكر وتواجد جيل آخر وتغير مذاق الجمهور، خفتت نيران الغضب، بينما كل منهما تمسكت فقط باللقب، باستثناءات قليلة، يوسف شاهين حذفه من نبيلة فى فيلم (الآخر)، وهو ما فعله تلميذه على بدرخان مع نادية فى آخر إطلالة سينمائية لها قبل نحو 17 عاما فى (الرغبة).

طالبت النجمتان بحق اللجوء للشاشة الصغيرة، مع احتفاظهما باللقب، الأمر لم يسفر عن نجاح يعتد به، كاتب السيناريو الكبير مصطفى محرم حاول قبل نحو 15 عاما الجمع بينهما فى (ريا وسكينة) إخراج جمال عبدالحميد، كل منهما توجست من الأخرى، فكان المسلسل الذى حقق رواجًا جماهيريًا ضخمًا من نصيب عبلة كامل وسمية الخشاب.

الأمر بات الآن أسهل، كل من النجمتين ليست لديها خيارات أخرى، فلن تضع أى منهما عراقيل مادية أو أدبية، يبقى السؤال: إلى أى مدى ينتظرهما الجمهور؟ سألوا مؤخرا محمود حميدة عن ندرة تواجده سينمائيا؟ أجاب بدون أن يضع مكياجا على حروف الكلمات (أنا راجل عجوز ح يجيبونى ليه، أكيد ح يفضلوا أحمد عز).

لا أوافق على رأى حميدة، الزمن من الممكن أن يتحول إلى قوة دفع، لو أحاله الفنان لصالحه، لديكم مثلا فيلم (الأيرلندى) أبطاله الثلاثة «روبرتو دى نيرو وآل باتشينو وجو بيتشى» فوق السبعين وحقق فى دور العرض فى فترة وجيزة أعلى الإيرادات، وعند انتقاله إلى منصة (نتفلكس) حقق أيضا أعلى كثافة مشاهدة، السؤال الأهم: إلى أى مدى تمتلك النجمتان مرونة فى قراءة تغير شفرة فن الأداء وتغير شفرة الجمهور، المعادلة ليست فقط الجمع بين النجمتين الكبيرتين، الطرف الثالث صاحب العصمة (الجمهور) هو البطل، هل لا يزال على الخط؟.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ نصف ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 17 ساعة

وعد فأوفى.. السيسي يزف بشرى لسكان 130 قرية بالمحافظات

منذ ساعة الا ربع

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

12:35 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status