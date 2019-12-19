رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سير الأعمال في المتحف المصري الكبير، رافقه وزير الاثار الدكتور خالد العناني، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأوضح وزير الآثار، أن المتحف المصري الكبير يعتبر اكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني.





والجولة جاءت عقب الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء في مقر المتحف.





وأشار إلى أن المتحف سيضم أيضا متحفا للطفل، ومركزا تعليميا، ومركزا للحرف اليدوية، وفصولا تعليمية، وقاعة للمؤتمرات، وسينما، وبازارات، ومحلات للحرف التراثية، ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، جار وضع تصميماته النهائية، كما سيوجد به أول ميدان لمسلة معلق، وتتوافر لدى المتحف مساحات شاسعة خضراء ولاند سكيب ليس لها مثيل في كل متاحف العالم.





وأضاف العناني، أنه سوف تعرض، ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ امون، و التي يتعدى عددها 5000 قطعة، بالإضافة الي عرض التابوت الخارجي للملك توت، والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصري الكبير هذا العام، لتعرض ولأول مرة التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك الشاب مجتمعة، حيث كان يعرض اثنان منهما في المتحف المصري بالتحرير، والثالث بمقبرته بالبر الغربي بالأقصر، لافتاً إلى أنه سوف تعرض آثار للملك الشاب في قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع.





وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم أيضا عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة على الدرج العظيم، والذي لا يوجد له مثيل في كل متاحف العالم، حيث يعرض علي اعتابه 87 قطعة ضخمة على مساحة تتعدى الـ 6000 متر مربع، مطلا في نهايته على اهرامات الجيزة، مشيرا إلى أن قاعات العرض البالغ عددها 12 قاعة وبمساحة 18 الف متر مربع ستخصص لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة.



