تفاصيل مهمة بشأن الكشف البترول الجديد بالصحراء الغربية





المتحدث أوضح أن الصحراء الغربية، منطقة واعدة تنتج كميات هائلة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتم اكتشاف بئر جديدة بها، تنتج 7 آلاف برميل زيت خام يوميًا ونحو 10 مليون قدم مكعب غاز، وهذا مؤشر على أن هذه المنطقة لم تبوح بعد بكافة أسرارها.



وأوضح "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن البئر تم حفرها واكتشافها ووضعها على خارطة الإنتاج، بعد نحو أسبوع من اكتشافها، نتيجة وجود بنية أساسية مؤهلة لذلك، لافتًا إلى أن هذا الحقل رفع إنتاجية مصر من الزيت الخام.



وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك استراتيجية موضوعة من قبل وزير البترول المهندس طارق الملا، للعمل على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف؛ لزيادة انتاجنا من الزيت الخام والغاز الطبيعي، حتى نستطيع مواجهة النضوب الطبيعي للآبار وإيقافه في بعض الحقول.

ولفت إلى أن وزير البترول يعقد اجتماعات مستمرة مع كبريات شركات الانتاج المشتركة المسئولة عن 80% من إنتاج مصر من الزيت الخام لوضع الخطط والبرامج وفقًا لبرامج زمنية محددة.



كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن تفاصيل الكشف البترولي الجديد، الذي تم التوصل له بالصحراء الغربية.