يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلى NOW

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الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الأهلي اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز المصري.

 

يقام لقاء الأهلي والإسماعيلي في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد «المكس» بالإسكندرية.

 

ومن المقرر أن تنقل قناتي «أون سبورت» و«تايم سبورت» مباراة الاهلي والإسماعيلي الليلة.

 

يدخل الأهلي اللقاء متصدًا جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، في حين يدخل الإسماعيلي المواجهة في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

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