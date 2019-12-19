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سموحة يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك وحسام حسن يطالب اللاعبين بالفوز

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
وسام محمد
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، معسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ورفع حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، حالة الطوارئ بالفريق، من أجل الاستعداد الجيد للمواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك، ولا سيما أن الفريق السكندري يسعى لمواصلة انتصاراته بسمابقة الدوري، بعد الفوز الأخير أمام أسوان بهدف نظيف.

 

وعقد حسام حسن بعض الجلسات مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء سيجعلهم ينافسون على المربع الذهبي.

 

وحرص حسام حسن على تصحيح الأخطاء خلال مران الفريق بالأمس، خاصة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها اللاعبون في المباريات الماضية، كما رفع المعدل البدني خلال التدريبات، خاصة وأن مباراة الزمالك ستحتاج لمجهودًا عاليًا.

 

كما حرص حسن على مشاهدة فريق الزمالك، في المباريات الماضية من خلال الفيديو، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف داخل الفريق الأبيض.

 

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد13 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلهما.

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