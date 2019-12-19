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كورة ستار ahli مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر kora online يلا شوت TIME SPORTS المفتوحة رابط الاهلى HD

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض فريق الأهلى في  السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس واحدة من أصعب مبارياته ببطولة الدوري العام حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على ستاد المكس بالأسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاسماعيلي
تنقل قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الاهلي والاسماعيلي الليلة مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

الأهلي أستعد لمباراة الليلة كعادته بتدريبات يومية عقب الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الماضية ويعول المدرب السويسري على خبرات وإمكانيات لاعبيه الفنية ويأتي في مقدمتهم رمضان صبحي وحسين الشحات وقفشة وأجاي ووليد أزارو العائد للتسجيل مؤخراً وباقي كتيبة الفريق.

ورغم أن المنافس يتواجد في منتصف جدول المسابقة وتحديداً في المركز السادس إلا أن الجهاز الفني للأهلي حذر لاعبيه من خطورة التهاون وعدم الجدية منذ بداية المباراة وشدد لهم على ضرورة اللعب بحماس من أجل حسم الثلاث نقاط مُبكرا لاسيما أن الدراويش يجيدون اللعب أمام المارد الأحمر بالإضافة لتألقهم الكبير هذا الموسم بالبطولة العربية ووصولهم لدور الثمانية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى مكون من : "محمد الشناوي ، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد ، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي، وليد سليمان ، وليد أزارو" .

فى المقابل يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة الليلة بحثاً عن الانتصار الثالث على التوالى بعدما انتفض الدراويش فى الجولتين الماضيين وحققا انتصاراً على المقاصة بهدفين دون رد ثم على نادى مصر بهدف دون رد ، وذلك بعد توليه المسئولية الفنية للفريق بشكل مؤقت لحين استقدام مدرب أجنبى خلفاً للصربى ميودراج يسيتش الذى تم فسخ التعاقد معه لتراجع النتائج.

ويحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ، وتعتبر مواجهة الاهلى فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.
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