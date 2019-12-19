قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة والقليوبية السبت المقبل

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقياميها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بمحور ترعة الطوارىء تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( إسكان اطلس 4 بجميع عملياتها – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة – اسكان الجمهورية 1 , 2 – اسكان القاهرة و , ه – اسكان الدلتا 2 – اسكان الأسكندرية 2 – محطة الصرف الصحى بالجبل الاصفر عقد 16 – محطات الصرف الصحى ( محطات البركة ) – منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية).





وذلك أعتباراً من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 21 -12 -2019 وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالى الأحد الموافق 22 – 12 -2019 .



