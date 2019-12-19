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"ريان كاجي - Ryan Kaji" صاحب الثماني سنوات يتصدر قائمة أكثر المبدعين ربحًا من يوتيوب بـ 26 مليون دولار في 2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
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ريان كاجي - Ryan Kaji
ريان كاجي - Ryan Kaji
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نشرت مجلة "فوربس" هذا الأسبوع قائمتها السنوية بأكثر المبدعين وصناع المحتوى ربحًا على منصة يوتيوب، وتصدر القائمة للعام الثاني على التوالي، الطفل "ريان كاجي - Ryan Kaji" صاحب الثماني سنوات بأرباح تقدر بـ 26 مليون دولار في عام 2019 من خلال قناته "Ryan's World" على يوتيوب.

على الرغم من أن البيانات التي تستخدمها مجلة "فوربس" لتقدير أرباح يوتيوب، ليست دقيقة بنسبة 100 ٪، ولكنها قد تكون قريبة إلى حد ما. 

فيما يلي أكثر المبدعين وصناع المحتوى ربحًا من يوتيوب لعام 2019، وفقًا لتقديرات فوربس:

Ryan Kaji - $26 million
Dude Perfect - $20 million
Anastasia Radzinskaya - $18 million
Rhett and Link - $17.5 million
Jeffree Star - $17 million
Preston Arsement - $14 million
PewDiePie - $13 million
Markiplier - $13 million
DanTDM - $12 million
Vanoss Gaming - $11.5 million


من ناحية أخرى، قالت "سوزان ووجيكي" الرئيس التنفيذي لموقع YouTube: "ارتفع عدد المبدعين الذين لديهم مليون مشترك أو أكثر بنسبة 65٪ في عام 2019، وارتفع عدد المبدعين الذين يحصلون على خمسة أو ستة أرقام سنويًا بأكثر من 40٪."
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مجلة فوربس صناع المحتوى ريان كاجي أرباح يوتيوب Youtube Ryan Kaji

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