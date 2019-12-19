"ريان كاجي - Ryan Kaji" صاحب الثماني سنوات يتصدر قائمة أكثر المبدعين ربحًا من يوتيوب بـ 26 مليون دولار في 2019





نشرت مجلة "فوربس" هذا الأسبوع قائمتها السنوية بأكثر المبدعين وصناع المحتوى ربحًا على منصة يوتيوب، وتصدر القائمة للعام الثاني على التوالي، الطفل "ريان كاجي - Ryan Kaji" صاحب الثماني سنوات بأرباح تقدر بـ 26 مليون دولار في عام 2019 من خلال قناته "Ryan's World" على يوتيوب.





على الرغم من أن البيانات التي تستخدمها مجلة "فوربس" لتقدير أرباح يوتيوب، ليست دقيقة بنسبة 100 ٪، ولكنها قد تكون قريبة إلى حد ما.





فيما يلي أكثر المبدعين وصناع المحتوى ربحًا من يوتيوب لعام 2019، وفقًا لتقديرات فوربس:





Ryan Kaji - $26 million

Dude Perfect - $20 million

Anastasia Radzinskaya - $18 million

Rhett and Link - $17.5 million

Jeffree Star - $17 million

Preston Arsement - $14 million

PewDiePie - $13 million

Markiplier - $13 million

DanTDM - $12 million

Vanoss Gaming - $11.5 million









من ناحية أخرى، قالت "سوزان ووجيكي" الرئيس التنفيذي لموقع YouTube: "ارتفع عدد المبدعين الذين لديهم مليون مشترك أو أكثر بنسبة 65٪ في عام 2019، وارتفع عدد المبدعين الذين يحصلون على خمسة أو ستة أرقام سنويًا بأكثر من 40٪."