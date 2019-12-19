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أستاذ علوم سياسية: بدأنا تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كان بعضها منصبا على المستوى المحلي والآخر على المستوى الإقليمي عربيا وأفريقيا.
وثمنت "أبو بكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة أفريقيا للتحول الرقمي، حيث شعرت مصر بأهمية التحول الرقمي، وأرادت نقله لأفريقيا، فضل على أن مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي تستهدف ربط أفريقيا بالعالم.

وأوضحت أن إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" يأتي في إطلاق توصيات المنتدى المتعلقة بالأورومتوسطي، منوهة بأن الدولة بدأت على الفور تنفيذ مخرجات منتدى شباب العالم.

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