"صناع الخير" تطلق مشروع قرية المنتج الواحد بالفيوم (صور)

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية، بهدف اطلاق مشروع قرية المنتج الواحد من خلال تطوير مصنع صناعة السجاد اليدوى بقرية دار السلام بمركز يوسف الصديق بالفيوم، والتى قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية بأعادة إعمارها ضمن مبادرة حياة كريمة وتم افتتاحها فى شهر اكتوبر الماضى.





وقال هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن هذا التعاون يأتى استكمالا للدور الذي قامت به صناع الخير من خلال المشروع القومي حياة كريمة بالانتهاء من تنمية واعادة اعمار قرية دار السلام وان بروتوكول التعاون يستهدف رفع المعاناه عن كاهل الأسر البسيطه من أهالينا فى دار السلام من خلال توفير فرص عمل لهم عن طريق تعليمهم حرفة صناعة السجاد اليدوى والتى تعد من الصناعات المهمة، مضيفا أن نادى روتارى العروبة بدأ بتسويق منتجات المصنع من السجاد بفرنسا، مؤكدا أننا قمنا بالاتفاق مع شركه كبيرة لتدريب أهالى قرية دار السلام على صناعة السجاد والعمل على المكينات.





وأضاف عبد الفتاح، نحن سعداء بهذا التعاون الاؤل مع بنك التنمية الصناعية للمشاركة معنا فى تطوير مصنع السجاد اليدوى، وأن هذا التعاون سوف يستمر، وهذا لان القائمين على الإدارة داخل البنك مؤمنين بالدور الكبير الذى تقوم به المؤسسة فى العمل المجتمعى، وبتقديم الدعم للمؤسسة للمضى قدما فى تحقيق هدفها وهو تقديم المساعدات الأنسانية للمناطق الأكثر فقرا.





وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إننا اليوم نوقع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة صناع الخير للتنمية لتطوير مصنع لصناعة السجاد اليدوي والذى أقامته المؤسسة بقرية دار السلام لتعليم أهل القرية المهنة والحرفة، معربا عن سعادته بالمشاركة مع مؤسسة صناع فى تنمية وتطوير المصنع

وأثنى بالدور الكبير الذي تقوم به صناع الخير فى تقديم أكبر المساعدات للأسر الأكثر احتياجا.



