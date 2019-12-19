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داني ألفيس يكمل مغامراته مع الآثار المصرية في سقارة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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استقبلت منطقة آثار سقارة، لاعب الكرة البرازيلي الشهير دانى ألفيس وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز.

واصطحب صبري فرج مدير عام آثار سقارة ومحمد يوسف مدير آثار سقارة، ألفيس وزوجته في جولة بالمنطقة زاروا خلالها الهرم المدرج ومقبرة نمتى مس ومقبرة واح تى التي تم اكتشافها بعثة أثرية مصرية في ديسمبر 2018.

وأعرب داني وزوجته عن سعادتهما بزيارة منطقة سقارة وزيارة الهرم المدرج الذي هو أول بناء حجري في العالم، كما انبهروا بجمال وروعة التماثيل التي تزين مقبرة واحتي وألوان ومناظر المقبرة المتميزة.

ثم توجهوا إلى منطقة آثار دهشور وكان في استقبالهم جاد الرب مدير عام آثار دهشور وياسمين علاء الدين مدير آثار دهشور، حيث قاموا بزيارة الهرم الجنوبى للملك سنفرو من الداخل وقد انبهروا ببناء الهرم وبتصميمه الداخلي.

كما قاموا بزيارة هرم سنفرو الشمالى من الخارج والتقطوا الصور التذكارية بالمنطقة وقد أبدوا إعجابهم بمنطقة آثار دهشور وأهراماتها التى تقف شاهدا على حضارة مصر العريقة. 

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