إصابة مسن بطلق ناري من مجهولين في دمياط

صباح اليوم الخميس،

وفي سياق آخر، ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللقاء الأسبوعى للمواطنين والذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعددا من رؤساء القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



واستمعت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء الى عدد من المطالب والشكاوى والتى جاء من بينها توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وكذلك توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مساعدات ومعاش ضمان اجتماعى لبعض الحالات كما استمعت الى عدد من المطالب الأخرى والتى تم مناقشتها خلال اللقاء مع ممثلى الأجهزة المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.



وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط الى وكيل مديرية الصحة بإعداد تقرير مفصل عن ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط التخصصى للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة لخدمة المرضى المترددين على المستشفى.



وأكدت المحافظ حرصها على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين والعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم لافتة إلى حرصها أيضًا على التعرف عن قرب على كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه أهالى المحافظة لإيجاد حلول سريعة وفورية لها.

أصيب مصطفى مصطفى عرنسة، ٥١ عاما، من قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بدمياط، بطلق ناري من مجهولين،حاولوا سرقة الدراجة البخارية الخاصة به، على طريق زرزارة.وتجمهر الأهالي، ولاذ اللصوص بالفرار، وتم إخطار الإسعاف، حيث تم نقل المعتدي عليه، إلى مستشفى دمياط العام؛ لتلقي العلاج اثر إصابته بطلق ناري.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع إطلاق الأعيرة تجاهه، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وتشكيل فريق أمني لضبط الجناة وتعقبهم.