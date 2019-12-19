عميد "سياسة واقتصاد" بني سويف: القيادة السياسية تهتم بالشباب



وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي الشباب اهتماما كبير للشباب، فضلا عن أن يكون هناك حوار بين شباب مصر ونظرائهم على مستوى العالم.



وأضاف أن الشباب من مختلف دول العالم، الذين شاركوا في المنتدى، سيكونوا سفراء مصر في بلدانهم، فضلا عن أن عقد المنتدى في شرم الشيخ، سيروج للسياحة لمصر، ويعطي صورة إيجابية عن مصر.



قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن منتدى شباب العالم يبرز اهتمام مصر بالشباب، اهتمامها ليس منصبا على شباب مصر فقط، بل الانفتاح على شباب العالم ككل.