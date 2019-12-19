مانشستر يونايتد يستغنى عن نجمي الفريق في يناير

في إطار مساعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتجديد دمائه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأشارت تقارير إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قرر منح الضوء الأخضر للرحيل للثنائي، الإنجليزي آشلي يونج والصربي نيمانيا ماتيتش في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وتقدر قمية آشلي يونج بحوالي 4 ملايين يورو وفقاً لشبكة ترانسفير ماركت، ولعب 16مباراة هذا الموسم، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في جميع البطولات.





بينما تقدر قيمة نيمانيا ماتيتش بحوالي 20 مليون يورو بحسب موقت ترانسفير ماركت، وظهر صاحب الـ 31 عاماً بقميص اليونايتد في سبع مناسبات في جميع البطولات.





وأشارت صحيفة ديلي ميل أن وجهة ماتيتش القادمة ستكون نحو إيطاليا، في ظل إهتمام كبير من الغريمين ميلان وإنتر ميلان في الميركاتو الشتوي المقبل.





وخسر ماتيتش موقعه هذا الموسم لمصلحة الثلاثي سكوت ماكتومناي وفريد وبول بوجبا هذا الموسم في تشكيلة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.





وساهم ماتيتش في فوز فريقه أمس على نادي كولشيستر في الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" بثلاثية دون رد، حيث صنع الهدف الأول للنجم ماركوس راشفورد.





وسيلاقي اليونايتد نظيره مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة في يناير المقبل، بينما سيحل اليونايتد ضيفاً على نادي واتفورد بملعب فيكاردج رود، لحساب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.



