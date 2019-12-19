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"إعلام القاهرة" تسترد 320 ألف جنيه عقب تدخل "الخشت"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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الخشت
الخشت
آية حمروشي
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استردت الإدارة المركزية للشؤون القانونية، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الإداري بجامعة القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، 320 ألف جنيه، وأعادته إلى حساب الكلية، لم يوردوا من قبل أحد الموظفين بالكلية.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إلى الجهات المختصة، واتخذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المبلغ، وإنفاذ القانون.

وكلف رئيس الجامعة، العميد ياسر محمود، مدير عام الأمن الإداري، والأستاذ كامل زناتي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المخالف ورد الأموال، حيث تم تحويل الموظف المختص للشرطة بمصاحبة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومجموعة من محامي الجامعة، الذين نجحوا بالعودة بالأموال وبمتابعة وتوجيه من رئيس الجامعة حتى لحظة إيداعها بخزينة الكلية فجر أمس.

ووجه "الخشت"، الشكر إلى جميع الأطراف من الجامعة والجهات المعنية على تعاونها في إنفاذ القانون، كما وجه بالاستمرار في إنفاذ باقي الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة قام بتحويل العديد من التقارير والتحقيقات إلى نيابة الأموال العامة، والنيابة العامة، والنيابة الادارية، في وقائع أخرى جاري التحقيق فيها، كما تم الانتهاء من بعضها وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين، وتم تنحية بعض القيادات من مناصبها نتيجة ارتكاب مخالفات مالية وكسر القوانين واللوائح والتهاون والتستر على المخالفين.
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