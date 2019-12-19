رياح شرقية نشطة على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة المنورة

تشهد أجزاء من منطقتي مكة والمدينة المنورة، رياح شرقة نشطة تثير الغبار بشكل متوسط إلى كثيف.

وكتب الصخري، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تؤثر بشكل واضح على مدينة مكة وشمالها؛ وعلى محافظات جدة ورابغ وينبع وبدر. مشيرًا إلى أن تأثيرها يصل حتى محافظة أملج.

وكانت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

كما يستمرّ تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.