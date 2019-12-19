Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياح شرقية نشطة على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة المنورة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
Advertisements
رياح شرقية نشطة
رياح شرقية نشطة
الفجر السعودي
Advertisements

تشهد أجزاء من منطقتي مكة والمدينة المنورة، رياح شرقة نشطة تثير الغبار بشكل متوسط إلى كثيف.

 

وكتب الصخري، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تؤثر بشكل واضح على مدينة مكة وشمالها؛ وعلى محافظات جدة ورابغ وينبع وبدر. مشيرًا إلى أن تأثيرها يصل حتى محافظة أملج.

 

وكانت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

 

كما يستمرّ تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة.

 

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياح شرقية نشطة السعودية الارصاد

أخبار تهمك

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ ساعة و 17 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم ريال مدريد بعد موقعة الكلاسيكو

منذ ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 16 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 16 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 15 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على معظم المناطق

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة والشرقية والرياض

لسكان 10 مناطق بالمملكة.. احذروا من رياح نشطة وأمطار رعدية

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة وجازان وعسير

رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض ونجران ومكة والمدينة وجازان

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

10:50 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status