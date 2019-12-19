القصة الكاملة لقرار عزل ترامب من الإدانة إلى الإحالة

أدان مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس 19/12/2019، الرئيس الأريكي دونالد ترامب، بعد إحالته للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، وتصويت الأغلبية على إدانته بتهمة سوء استغلال سلطاته، بـ229 صوتاً، ورفض 198صوت.





ترامب أعاق عمل الكونجرس





ويمثل ترامب، الرئيس الأمريكي، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي؛ لمحاكمته بتهمة إعاقة عمل الكونجرس، الشهر المقبل.





أول رد من ترامب





ووصف ترامب، قرار مجلس النواب الأمريكي، بإحالته للمحاكمة، بأنه غير دستوري، وانتحار سياسي.





ترامب يرفض قرار الإحالة





وعلق "ترامب" على قرار الإحالة قائلاً: "إن الديمقراطيين في المجلس النواب، يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على أن عملية المحاكمة البرلمانية غير دستورية وما يجري هو انتحار سياسي".





الأغلبية توافق على محاكمة ترامب





أحال مجلس النواب الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بعد التصويت بالأغلبية على إدانته بتهمة سوء استغلال سلطاته.





ترامب في مواجهة ادعاء النواب





ويخضع ترامب، للمحاكمة، ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون، الذين لم يبدو اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.





البيت الأبيض يدافع عن ترامب





وأكد البيت الأبيض على ثقته، بأن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب في المحاكمة، المقرر لها الشهر المقبل.





الجمهوريون يساندون ترامب





وعلقت ستيفان جريشام في بيان، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلةً: "اليوم يمثل ذروة واحدة، من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا، من دون الحصول على صوت جمهوري واحد، ومن دون تقديم أي دليل، على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة ترامب في مجلس النواب".





ترامب يثق في عدالة المجلس





وتابعت: "الرئيس ترامب واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب، وإنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما".





ترامب على وشك السقوط





وافتتحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما.





بيلوسي تعقب على إدانة ترامب





وبدأت بيلوسي حديثها قائلة: "افتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة، وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".





ترامب استغل سلطته





وتابعت رئيسة النواب الأمريكي: "ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأميركي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس، وعرقلة عمله، بعد انكشاف أمر مخالفاته".





ترامب ثالث رئيس أمريكي بتعرض للمساءلة





يذكر أن ترامب هو ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأميركي، ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة"، ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.



