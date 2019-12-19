"نهاية الهند".. عمران خان يقتبس كلمات نبوئية لإنتقاد قانون المواطنة الجديدة في نيودلهي

اقتبس رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في انتقاده قرار نيودلهي، مقتطفات من كتاب الكاتب الهندي المشهور، كوشوانت سينغ، "نهاية الهند" أخذت على النغمات النبوية في السياق الحالي؛ حيث يقول: "كل نظام فاشي يحتاج إلى مجتمعات ومجموعات يمكنه شيطنتها لكي ينمو. يبدأ بمجموعة واحدة أو اثنتين. لكنه لا ينتهي هناك. لا يمكن للحركة المبنية على الكراهية أن تحافظ على نفسها عن طريق خلق الخوف والصراع باستمرار".





كانت باكستان في غاية الأهمية وفي مزاج قتالي بشأن قرار نيودلهي تجريد الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير السابقة. انتقد "خان"، الهند أيضًا لقانون المواطنة الجديد في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.





نفس المقتطف المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لسنا جانجولي، ابنة لاعب الكريكيت الهندي ورئيس المجلس الوطني للكريكيت، BCCI سوراف جانجولي، أصبحت أيضًا منتشرة.





أعربت سنا في منشورها الخاص على انستجرام عن قلقها إزاء القانون الجديد وأيدت دعمها لطلاب الجامعات في الهند، الذين كانوا هدفًا لوحشية الشرطة. بعد أن أصبح منشورها منتشر بدرجة كبيرة، خرج والد جانجولي ليطلب إبقاء ابنته خارج السياسة.





في حين أن جميع مستخدمي الإنترنت يشيدون بسنا، فإنهم ينتقدون رئيسة غرفة التجارة والصناعة لأنها لم تتحدث عن العنف ضد الطلاب أو قانون تعديل المواطنة، وهي الآن تمنع ابنتها من التعبير عن رأيها حول التشريع.





يمنح قانون المواطنة المعدل لعام 2019، الذي سنته الهند، الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين من ست أقليات دينية تعيش في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان - الهندوس والبارسيس والجاينية والمسيحيون والبوذيون والسيخ. ومع ذلك، فإنه يستبعد المسلمين، من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، إذا وصلوا إلى الهند قبل عام 2015.





جدير بالذكر، أن قانون المواطنة الجديد المتعصب الذي يميز غير المسلمين على المهاجرين المسلمين - إلى جانب اقتراح الحكومة بإنشاء سجل وطني للمواطنين (NRC) - أطلق مجموعة من القوات التي ربما لم تعد الحكومة تسيطر عليها كثيرًا.





وكان الدافع السياسي وراء القانون واضحًا هو تسوية ملايين الهندوس الذين أتوا أصلًا إلى الهند قادمين من بنجلاديش، تاركين اللاجئين المسلمين فقط "لإثبات" هنودهم.





وفي عام 2021، هناك انتخابات في ولاية البنغال الغربية الشرقية - موطن عدد كبير من المهاجرين البنجلاديشيين - وهذا الاستقطاب يمكن أن يحقق فائدة انتخابية مباشرة لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) هناك.





ولكن مع خروج"المواطنة" من القمقم، ربما تنظر البلاد في مرحلة جديدة مضطربة وخطيرة من الصراع المدني والاضطرابات الاجتماعية.





وكان على رئيس الوزراء ناريندرا مودي استخدام تفويض انتخابي قوي بشكل لا يصدق لإصلاح اقتصاد البلاد المنهار. ويتوقع الخبراء حدوث "تباطؤ كبير".



