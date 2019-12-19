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"احذروا التقلبات".. هيئة الأرصاد الجوية تصدرا بيانا مهما بشأن حالة الطقس اليوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:55 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، الموافق 19/12/2019، ودرجات الحرارة المتوقعة، كما وجهت نصائح للمواطنين؛ كي يتوخوا الحذر من التقلبات الجوية المفاجئة.

حالة الطقس اليوم
كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس مستقرة، ويسود البلاد طقس دافئ في ساعات النهار بارد في ساعات الليل، مؤكدة أن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة اليوم
حذرت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع في درجات الحرارة، لأن الفارق بين الصغرى والعظمى يكون من 9 لـ10 درجات، ومع دخول الليل يشهد الطقس برودة شديدة بخلاف فترة الظهيرة وتسجل العظمى بالقاهرة 22 والصغرى 11، أما الإسكندرية فتسجل العظمى 21 وتكون الصغرى 11، ومطروح تسجل العظمى 19 درجة وتكون الصغرى 12.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه مع بداية يوم السبت المقبل، تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، نظرا لأن الشتاء يبدأ جغرافيا يوم 21 من ديسمبر.

نصائح وتحذيرات
نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، وتوخي الحذر في الصباح الباكر مع ارتداء الملابس الشتوية، مناشدة السائقين باتباع تعاليم المرور لتجنب الحوادث في الشبورة المائية التي تجتاح الطرق الزراعية والصحراوية والسواحل الشمالية صباحا، كما ناشدت القائمين بالأعمال البحرية بتوخي الحذر وخاصة عند اضطراب الملاحة البحرية نتيجة الرياح الشديدة 

ويسود البلاد الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.​
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